В Лондоне демонстранты закидали полицию бутылками с краской

В Лондоне массовая демонстрация сопровождается столкновениями протестующих с полицией и вандализмом. Полицейских закидывают краской. Часть протестующих ворвалась в отделение банка HSBC.



Об этом сообщает Reuters. В демонстрациях против сокращения социальных выплат и бюджетных мест принимает участие более 250 тысяч человек, передает Газета.ру. Протестующие атаковали здание McDonald's в центре города. Акцию под названием "Марш за альтернативу" патрулируют около 2 тысяч добровольцев-"дружинников" и 4,5 тысячи полицейских. Нынешняя демонстрация - самая массовая акция в Великобритании с 2003 года. Тогда демонстранты выступали против войны в Ираке.



