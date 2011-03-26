Западная коалиция расчищает ливийским повстанцам дорогу к нефти

В Ливии войска западной коалиции подвергают военную технику и склады вооружений войск, расчищая дорогу к нефти. Это не имеет никакого отношения к защите мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах Джамахирии. "То, что уже в течение недели делают силы коалиции, не имеет никакого отношения к защите мирных жителей", - сказал ливийский военный источник национальному агентству ДЖАНА. "Войска коалиции методично расчищают дорогу "бандитским группам "Аль-Каиды", чтобы те захватили как можно больше нефтяных месторождений и объектов, а также территорий и потом шантажировали государство", - добавил источник.