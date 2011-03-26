Около «Фукусимы-1» уровень радиоактивного йода в морской воде превышен в 200 раз

В морской воде у побережья аварийной АЭС «Фукусима-1» уровень радиоактивного йода в 200 раз превышает допустимый законом уровень, заявили в субботу власти Японии.

По словам японских специалистов это временная ситуация, так как йод быстро растворяется. Однако в воде был также обнаружен цезий, который может там остаться в течении десятилетий, отмечает Би-би-си.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. По последним данным более 10 тысяч человек погибло, 17,4 тысячи – пропали без вести. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.