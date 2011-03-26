Обама: Сухопутные войска в Ливию входить не будут

США не начинали сухопутную операцию в Ливии против лидера Муаммара Каддафи, заявил в субботу в традиционном еженедельном обращении к своему народу президент США Барак Обама.

«Как верховный главнокомандующий я не вижу более сложного решения, нежели послать наших военных по пути, полному потерь. США не должны и не будут вмешиваться каждый раз, когда в какой-то части мира происходит конфликт... В самом начале я пообещал, что роль наших вооруженных сил будет ограниченной. Мы не вводим сухопутные силы в Ливию, наши военные обеспечили возможность операции коалиции в самом ее начале, но сейчас настало время более широких международных усилий», - приводит РИА Новости слова Обамы.

В субботу утром американская телекомпания Fox News сообщила, что США уже начали наземную операцию.

Начавшуюся 20 марта операцию «Одиссея. Рассвет» в первые дни возглавляли США, однако уже в пятницу командование было передано НАТО.