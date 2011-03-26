Йемен ждет смену власти в ближайшие часы

Политические силы Йемена уже сегодня надеются договориться о передаче властных полномочий президента, заявил в субботу глава МИДа страны Абубакар аль-Кирби.

После подавления в четверг антиправительственных демонстраций оппозиция призвала противников правящего режима провести в пятницу акцию протеста с призывом отставки главы государства. Сотни тысяч сторонников и противников президента Салеха вышли на улицы Саны. В субботу протесты возобновились.

В эти дни президент Салех заявлял, что не будет стремиться к продлению своих полномочий, которые истекают в 2013 году, или пытаться передать власть сыну. Затем, стремясь снизить напряжение в стране, Салех пообещал уже в этом году представить на общенародный референдум проект новой конституции, предусматривающей переход к парламентской форме правления, которой добивается оппозиция.

В Йемене с начала февраля продолжаются антиправительственные выступления с требованием отставки Салеха, который стал президентом Северного Йемена в 1978 году, а после объединения Севера и Юга в 1990 году возглавил образовавшуюся Йеменскую Республику, напоминает РИА Новости.

Салех объявил 18 марта о введении в стране комендантского часа сроком на 30 дней. Решение было одобрено йеменским парламентом. Объявление о введении ЧП прозвучало вскоре после того, как западные СМИ сообщили, что в результате обстрела йеменскими силовиками участников антиправительственной демонстрации в столице страны городе Сане погибли более 40 человек и около 300 получили ранения. Президент Йемена выразил сожаление в связи с гибелью людей, однако опроверг утверждения, что в этом виноваты сотрудники правоохранительных органов.