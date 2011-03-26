Японская мафия грузовиками шлет помощь пострадавшим от землетрясения

Из префектур Токио и Кобэ колонны грузовиков с едой, питьем, одеялами и туалетными принадлежностями, закупленные на средства якудзы, отправлены в пострадавшие районы Японии, передает Reuters.

Около 70 грузовиков с гуманитарными грузами общей стоимостью 500 тысяч долларов собрал знаменитый японский мафиозный синдикат.

Традиционный источник доходов якудзы - вымогательство, азартные игры, торговля порнографией и проституция. Также японская мафия славится богатыми традициями татуажа - гангстеры обычно покрывают наколками практически все тело.

Однако в трагические дни после землетрясения 11 марта строгая дисциплина якудзы сделала ее серьезным конкурентом государственных спасательных служб. Во многих районах нерасторопные чиновники не успевали оказывать помощь десяткам тысяч пострадавших, общее число которых составляет 300 тысяч человек. В итоге первыми на месте разрушений оказывались именно члены синдиката.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания. Погибшими и пропавшими без вести числятся более 27 тысяч человек.