На Мьянме зафиксировано еще одно землетрясение
26 марта 2011, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в субботу в Мьянме.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, передает сайт vesti.ru.
Всего два дня назад, в четверг подземные толчки магнитудой 7,0 обрушили в четырех штатах страны 300 зданий в четырех мьянманских штатах. Согласно последним данным, 75 человек погибли и более 100 ранены. Разборы завалов и поисковые операции продолжаются.
Эпицентр произошедших в четверг и субботу землетрясений находился в районе горной цепи на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Очаг залегал на глубине 10 километров под землей.
Республика Союза Мьянма (до 1989 года - Бирма) - государство в юго-восточной Азии. На юге омывается водами Бенгальского залива и Андаманского моря Индийского океана. Граничит на западе с Бангладеш и Индией, на севере и востоке с Китаем, Лаосом и Таиландом.