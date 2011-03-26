Международная коалиция может заняться вооружением ливийских повстанцев

Руководство международной коалиции, ведущей военную операцию против ливийского лидера Муамара Каддафи, обсуждает возможность обучения и снабжения оружием повстанцев.

Военные признают, что пока им не удается подавить активность ливийской армии, поэтому рассматриваются все варианты, пишет газета Washington Post.

После того, как НАТО приняло на себя руководство операцией «Одиссея Рассвет», появилась идея вооружить и обучить противников Каддафи. Предложение активно поддерживают Франция и США.

21 марта ливийский лидер заявил, что начал раздавать оружие населению для защиты от западной интервенции и отметил, что в течение нескольких часов планирует вооружить более 1 миллиона мужчин и женщин.