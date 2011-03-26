Япония подтверждает гибель почти 10,5 тысяч человек от катастрофы 11 марта

Гибель 10418 человек в результате землетрясения и цунами, поразивших Японию 11 марта, подтвердило в субботу национальное полицейское агентство страны.

По данным на 15:00 местного времени (10:00 мск), больше всего погибших в префектуре Мияги - 6333 человека, Иватэ - 3123 человека, Фукусима - 904 человека.

В списке пропавших без вести числятся 17 072 человека, из них в префектуре Мияги - 6240 человек, Фукусима - 5950 человек, Иватэ - 4878 человек. Ранения получили 2777 человек.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.