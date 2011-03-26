На индонезийской границе задержали 40 спящих питонов

Индонезийские таможенники не дали двум жителям Кувейта вывести из страны чемоданы с питонами.

Спящие под действием наркотика пресмыкающиеся были найдены в багаже пассажиров, улетавших в Арабские Эмираты из Джакарты – столицы Индонезии, передает агентство Франс-Пресс.

"В целях обеспечения безопасности полетов животные не допускаются к перевозке на борту самолетов без соответствующего разрешения и специальных клеток. Особенно питоны, которые относятся к представителям дикой природы", - говорится в заявлении, распространенном руководством аэропорта Джакарты.

Все 40 питонов пока отправлены на карантин, их дальнейшая судьба будет определена позже. Будет ли предъявлено обвинение контрабандистам – пока не известно.