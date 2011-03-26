Эксперты МАГАТЭ едут в Японию

Трех экспертов, которые будут отслеживать ситуацию с выбросом радиоактивных элементов с аварийной АЭС «Фукусима-1», направляет в Японию МАГАТЭ.

Решение было принято в пятницу после брифинга японских специалистов о развитии событий на станции, а также просьбе о помощи в предоставлении специалистов, направленной в МАГАТЭ правительством Страны восходящего солнца, уточняет в субботу телеканал NHK.

Эксперты будут проводить мониторинг присутствия радиоактивных веществ в продуктах питания и в почве совместно со специалистами из министерства сельского хозяйства Японии.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. По последним данным более 10 тысяч человек погибло, 17,4 тысячи – пропали без вести. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.