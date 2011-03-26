Землетрясение вынуждает японцев бросить курить

О временном прекращении поставок с 30 марта по 10 апреля объявил крупнейший производитель табачной продукции Японии Japan Tobacco.

Запрет коснется сигарет всех 97 выпускаемых брендов, передает Nikkei.

В компании надеются возобновить поставки самых популярных брендов с 10 апреля, а к середине мая вернуть населению уже 25 марок.

Количество погибших в результате мощнейшего землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами в Японии превысило, по данным полиции, 10 тысяч человек. В результате удара стихии полностью уничтожено более 18 тысяч зданий, частично разрушено более 107 тысяч зданий и сооружений, ущерб оценивается в сумму 5 до 308 миллиардов долларов.

В том числе пострадало производство табачной продукции. Были закрыты два завода, на которых изготовлялись фильтры, бумага и другие составные части сигарет, уточняет портал BFM.ru.