Землетрясение отложило свадьбу японского фигуриста Нобунари Ода

Перенести свою свадьбу из-за смены сроков проведения Чемпионата мира пришлось японскому фигуристу Нобунари Ода.

Первенство должно было начаться в Токио 21 марта, но катастрофическое землетрясение, произошедшее в Японии 11 марта, изменило и этот план.

Чемпионат состоится в Москве 24 апреля - 1 мая.

На следующий день после старта соревнований у Оды была запланирована свадьба. "Да, сроки чемпионата наложились на мою свадьбу, но здесь я мало что мог сделать", - признался Ода в интервью агентству "Кьодо". Я рад все же, что турнир совсем не отменили", - добавил фигурист.

Торжественное мероприятие, в числе гостей которого была и чемпионка мира Мао Асада, теперь состоится в мае или позднее.

Количество погибших в результате мощнейшего землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами в Японии превысило, по данным полиции, 10 тысяч человек. В результате удара стихии полностью уничтожено более 18 тысяч зданий, частично разрушено более 107 тысяч зданий и сооружений, ущерб оценивается в сумму 5 до 308 миллиардов долларов.