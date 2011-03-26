В Кот д’Ивуаре начинается гражданская война - International Crisis Group

Открытое письмо с предупреждением, что политический конфликт в Кот д’Ивуаре стремительно перерастает в гражданскую войну, направила в Совбез ООН независимая некоммерческая организация International Crisis Group.

Ранее ООН сообщила, что около миллиона человек были вынуждены свои дома в результате беспорядков, начавшихся в стране после того как действующий президент Лоран Гбагбо отказался передать власть Алассану Уаттаре, напоминает Би-би-си.

Лидер оппозиции Уаттара в начале декабря 2010 года выиграл второй тур президентских выборов, однако бывший президент Лоран Гбагбо отказывается признать поражение и покинуть свой пост, несмотря на требования ООН, ЕС и соседних государств Западной Африки.