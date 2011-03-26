Элизабет Тейлор опоздала на собственные похороны

Похороны звезды мирового кинематографа Элизабет Тейлор начались, по завещанию актрисы, с опозданием, сообщает агентство Ассошейтед Пресс.

Скончавшуюся в среду от сердечного приступа легенду Голливуда похоронили в пятницу на кладбище Форест-Лоун (Forest Lawn), рядом с Майклом Джексоном, Кларком Гейблом и Уолтом Диснеем. Служба проходила по иудейскому обряду: Тэйлор приняла эту веру в 1959 году, чтобы вступить в брак Эдди Фишером.

Актриса, которая при жизни постоянно опаздывала, перед смертью попросила начать погребальную церемонию с небольшой задержкой. "Она хотела опоздать даже на собственные похороны", - цитирует AП агента звезды Салли Моррисон.

Погребальная церемония, по данным агентства "Рейтер", продолжалась около часа. Внук звезды, 18-летний музыкант Рис Тайви (Rhys Tivey), исполнил христианский гимн "О, благодать" (Amazing Grace) на трубе, а сын от второго брака Майкл Уилдинг (Michael Wilding), дочь от третьего брака Элизабет Бартон-Тайви (Liza Burton Tivey) и британский актер Колин Фаррелл (Colin Farrell) читали над гробом стихи.

Элизабет Тейлор родилась в 1932 году, к десяти годам получила постоянный контракт на 20 лет, и стала со временем одной из самых высокооплачиваемых и обсуждаемых звезд Голливуда. У нее было два "Оскара", восемь мужей и несчетное количество драгоценностей.

Среди самых известных ее фильмов - "Кошка на раскаленной крыше", "Укрощение строптивой", "Синяя птица" (снятый Голливудом совместно с Ленфильмом). После 1980 года ушла из кино и занялась благотворительностью, стала пламенным борцом со СПИДом.