Мексика собирается тренировать население эвакуироваться в случае землетрясения

В Мехико с апреля по сентябрь будет проведена серия крупномасштабных учений на случай срочной эвакуации населения при землетрясении, заявил мэр мексиканской столицы Марсело Эбрард.

В мероприятиях будут задействованы армейские подразделения, служба спасения, министерство транспорта и связи, а также столичные энергетики.

"Первое крупномасштабное учение пройдет 8 апреля... Будут отрабатываться вопросы эвакуации больных из госпиталей, больниц и других лечебных заведений. Мы планирует отрабатывать взаимодействие различных служб с учетом опыта ликвидации последствий сильнейшего японского землетрясения", - сказал мэр Мехико.

Эбрард добавил, что в Мехико в течение года будут установлены более 50 тысяч систем раннего оповещения о землетрясениях. "Это позволит, как минимум, за несколько минут до землетрясения дать сигнал и предупредить население",- заявил мэр.

Столица Мексики особенно подвержена землетрясениям, поскольку стоит на илистой почве, которая усиливает сейсмические волны.В сентябре 1985 года землетрясение почти сравняло с землей центр столицы Мексики.

Сила первого толчка составила 8,1 балла по шкале Рихтера, второго - 7,5. Тогда погибли 5526 человек, более 40 тысяч человек получили ранения, 31 тысяча человек остались без крова.

Количество погибших в результате мощнейшего землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами в Японии превысило, по данным полиции, 10 тысяч человек. В результате удара стихии полностью уничтожено более 18 тысяч зданий, частично разрушено более 107 тысяч зданий и сооружений, ущерб оценивается в сумму 5 до 308 миллиардов долларов.

Жертвами землетрясений, произошедших 24 марта в Мьянме, стали по меньшей мере 73 человека, 125 получили травмы.