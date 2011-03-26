На АЭС «Фукусима-1» из-за радиации приостанавливают ремонтные работы

Высокое содержание радиоактивных элементов в воде, разлитой в подвалах АЭС «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения в Японии, заставляет ликвидаторов аварии приостановить ремонтные работы .

В воде обнаружены 8 радиоактивных элементов, сообщает японское агентство по ядерной и промышленной безопасности. От повышенного уровня радиоактивного облучения пострадали уже 17 работников АЭС.

Еще в четверг трое сотрудников станции, работавших в помещении реактора №3, получили радиоактивное облучение, превышающее нормы в 10 тысяч раз.

Количество погибших в результате мощнейшего землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами в Японии превысило, по данным полиции, 10 тысяч человек. В результате удара стихии полностью уничтожено более 18 тысяч зданий, частично разрушено более 107 тысяч зданий и сооружений, ущерб оценивается в сумму 5 до 308 миллиардов долларов.