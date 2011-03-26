Из Мьянмы сообщают о гибели от землетрясения 73 человек

Жертвами землетрясений, произошедших в четверг в Мьянме, стали по меньшей мере 73 человека, 125 получили травмы, сообщает местное телевидение.

Два землетрясения магнитудой 7,0 произошли в четверг вечером на территории Мьянмы около границ с Таиландом и Лаосом. Еще один толчок, магнитудой 6,7, произошел уже на территории Таиланда почти через час.

Подземные толчки разрушили 234 здания и 11 монастырей.

Республика Союза Мьянма (до 1989 года - Бирма) - государство в юго-восточной Азии. На юге омывается водами Бенгальского залива и Андаманского моря Индийского океана. Граничит на западе с Бангладеш и Индией, на севере и востоке с Китаем, Лаосом и Таиландом.