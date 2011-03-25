Для повышения боевого духа ливийский лидер Муамар Каддафи повысил в звании весь личный состав армии, полиции и сил безопасности.



«Лидер революции принял решение повысить в звании всех членов личного состава вооруженных сил, которые проходят службу в разных подразделениях, за их героическую и мужественную борьбу с агрессией. Повышение также касается всего личного состава сил безопасности и полиции», - передает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.