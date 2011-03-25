Премьер-министр Японии Наото Кан заявляет, что ситуация на АЭС «Фукусима-1» остается «тяжелой и серьезной». Радиоактивность воды рядом с реактором первого энергоблока превысила допустимые нормы в 10 тысяч раз.



По словам Наото Кан, правительство страны предпринимает всевозможные меры для недопущения ухудшения ситуации. По данным МЧС России, превышений радиационного фона на территории Приморья не зарегистрировано, а представители Росрыболовства рекомендуют продолжать вылов рыбы в водах Дальнего Востока, сообщило РИА Новости.