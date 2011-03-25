Президент Чада Идрис Деби сделал заявление, в котором говорится о том, что террористы из организации "Аль-Каида" похитили в Ливии ракеты "земля - воздух".



Террористы, по словам Идриса Деби, воспользовались ситуацией в охваченной войной Ливии и ограбили арсеналы с оружием в подконтрольных повстанцам районах, включая ракеты "земля - воздух", - сказал Деби в интервью газете "Молодая Африка" (Jeune Afrique).



Оружие боевики переправили в центральную Сахару, добавил Деби. По его словам, это очень опасно, так как организация "Аль-Каида в странах исламского Магриба" становится настоящей армией, которая экипирована лучше всех в регионе.