Сын Каддафи был убит в результате бомбардировки Триполи - СМИ

32-летний Хамис Каддафи, седьмой сын правителя Ливии Муамара Каддафи, был убит сегодня в результате бомбардировки Триполи, сообщает телеканал Аль-Арабия.



Сын Каддафи Хамис погиб в момент нанесения ракетных ударов ВВС коалиции по Триполи. Он до этих пор командовал элитной армейской бригадой, которая ведет боевые действия против отрядов оппозиции. Об этом сообщает местный телеканал, однако власти Ливии официально эту информацию не подтверждают. Кстати, о смерти сына правителя Ливии ранее уже сообщали, но это оказалось только слухом. На сегодня количество погибших граждан в результате бомбардировок Ливии силами коалиции превысило 100 человек.