Подросток открыл стрельбу около входа в школьный буфет, один ученик ранен

В школе американского штата Индиана произошла стрельба: подросток стал стрелять в учеников около школьного буфета. Один мальчик получил огнестрельное ранение.

В пятницу утром в средней школе города Мартинсвилля штат Индиана 15-летний подросток открыл стрельбу. В результате этого был ранен один из учеников, его немедленно доставили на вертолете в госпиталь. Виновного отправили в следственный изолятор. Все учащиеся школы и учителя были эвакуированы из здания.

Сообщается, что накануне на дискотеке между двумя подростками могла произойти ссора, повлекшая за собой жажду мести.