Подросток открыл стрельбу около входа в школьный буфет, один ученик ранен
25 марта 2011, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
В школе американского штата Индиана произошла стрельба: подросток стал стрелять в учеников около школьного буфета. Один мальчик получил огнестрельное ранение.
В пятницу утром в средней школе города Мартинсвилля штат Индиана 15-летний подросток открыл стрельбу. В результате этого был ранен один из учеников, его немедленно доставили на вертолете в госпиталь. Виновного отправили в следственный изолятор. Все учащиеся школы и учителя были эвакуированы из здания.
Сообщается, что накануне на дискотеке между двумя подростками могла произойти ссора, повлекшая за собой жажду мести.