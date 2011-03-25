В Киргизии объявили голодовку заключенные всех тюрем страны

Заключенные всех колоний Киргизии присоединились к массовой голодовке, которая была объявлена утром в шести местах лишения свободы.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель председателя Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) республики Калыбек Качкыналиев, утром массовую голодовку объявили заключенные четырех исправительных учреждений: трех колоний строгого режима на севере республики и СИЗО в городе Ош. "Сейчас в голодовке участвуют заключенные одиннадцати исправительных колоний и шести следственных изоляторов республики", - цитируют его слова РИА Новости. Акция протеста организована по инициативе киргизского вора в законе Камчи Кольбаева и направлена против начатых правительством республики жестких мер борьбы с организованной преступностью.