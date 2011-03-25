Сербского журналиста уволили за ошибку в подписи к сюжету о Путине

Руководитель сербской телекомпании RTV Vojvodina уволил своего сотрудника, который освещал визит главы правительства России Владимира Путина. Журналист в подписи к сюжету допустил ошибку.

Ошибка репортера заключалась в неправильной подписи к сюжету о переговорах премьер-министра России Владимира Путина и президента Сербии Бориса Тадича. Вместо слов "Подтверждение дружественных отношений" на экране появилось "Подтверждение враждебных отношений", сообщает Agence France-Presse. От работы на время также отстранены еще несколько человек, в том числе главный редактор телеканала.

Напомним, президент Тадич в ходе переговоров попросил у Путина предоставить кредит на сумму 800 миллионов долларов.