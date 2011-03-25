НАТО начинает операцию в Ливии, за ее основу взята афганская модель

Сегодня генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен по итогам заседания Совета НАТО на уровне послов заявил, что организация начинает операцию в Ливии по обеспечению бесполетной зоны на ее территории.



Андерс Фог Расмуссен сказал: "Мы предпринимаем действия в рамках широких международных усилий по защите гражданского населения от режима Каддафи. Мы будем сотрудничать с нашими партнерами в регионе и приветствуем их вклад. Все страны НАТО привержены выполнить свои обязательства по реализации резолюции СБ ООН. Вот почему мы приняли решение принять ответственность за обеспечение бесполетной зоны".



По информации осведомленного дипломатического источника в Брюсселе, военное управление международной коалиционной операцией "Одиссея. Рассвет" будет передано НАТО "уже в начале следующей недели". А политическое руководство будет осуществляться контактной группой представителей входящих в нее стран. То есть, пока за основу операции в Ливии взята афганская модель, где действует международная военная коалиция под командованием США, параллельно которой осуществляется миссия Международных сил содействия безопасности (ИСАФ) под командованием НАТО, передает ИТАР-ТАСС.