Йеменская оппозиция требует немедленной отставки президента страны Али Абдуллы Салеха и грозит провести 25 марта "пятницу отставки", сообщает телеканал "Аль-Джазира".



Оппозиционеры надеются, что в "пятницу отставки" на улицы выйдут сотни людей с требованиями отставки президента. Глава оппозиционной коалиции Ясин Номан заявил, что назвал предложение Салеха остаться на посту президента до 2011 года "пустыми словами". Номан заявил, что оппозиция не пойдет на диалог с режимом Салеха и не примет его условия - уйти с поста президента до конца 2011 года, так как это, по словам Номана, "пустые слова".



А в настоящее время на улицах йеменских городов продолжаются столкновения правительственных войск и военных, перешедших на сторону оппозиции.



Напомним, генерал Али Мохсен поддержал выступивших против правящего режима, он отправил находящихся в его подчинении военных защищать участников демонстраций в столице Йемена Сане.