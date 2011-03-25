До 60 человек возросло число погибших в Мьянме

Землетрясение, произошедшее в Мьянме в четверг, унесло жизни не менее 60 человек, ранены около 90, ранее сообщалось о 26 погибших.

По данным сейсмологических служб страны, два подземных толчка магнитудой 7,0 произошли около 20.30 по местному времени вблизи района на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса.



Ранее, феврале 2011 года, на территории Мьянмы и северного Лаоса было отмечено землетрясение магнитудой до 5,0.