Похороны великой актрисы Элизабет Тейлор начались с опозданием

Похороны актрисы Элизабет Тейлор состоялись недалеко от Лос-Анджелеса на кладбище Forest Lawn Memorial Park, актрису похоронили в соответствии с ее завещанием - с опозданием.



Представитель актрисы рассказал: "Мисс Тейлор распорядилась, чтобы церемония началась по меньшей мере на 15 минут позже, чем было объявлено, со слов: "Она хотела опоздать даже на собственные похороны"". Актриса похоронена на том же кладбище, где похоронен ее друг - певец Майкл Джексон. На кладбище Forest Lawn Memorial Park похоронены такие знаменитости, как Бриттани Мерфи, Бэтт Дэвис, Бастер Китон, Кларк Гейбл, Хамфри Богарт, Уолт Дисней и Нэт Кинг Коул.



Церемония длилась около часа, присутствовали только ее родственники - четверо детей и десять внуков, об этом сообщает местный телеканал KTLA.



Напомним, Элизабет Тейлор, двукратная обладательница "Оскара", скончалась в возрасте 79 лет от сердечной недостаточности 23 марта 2011 года.