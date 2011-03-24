Зараженная радиацией вода обнаружена уже в 30 км от берега Японии

В морской воде в 30 километрах от побережья острова Хонсю японские ученые обнаружили радиоактивные йод-131 и цезий-137. В этом же регионе расположена аварийная АЭС "Фукусима-1".

"Обнаруженная концентрация (радиоактивного изотопа) йода превышает норму, а уровень (радиоактивного изотопа) цезия ниже установленной нормы японских регуляторов. Тесты проводились 22 и 23 марта", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Эту информацию японские ученые передали в Лабораторию морской среды МАГАТЭ в Монако.