США разрешили бурить скважины в Мексиканском заливе

Нефтегазовая корпорация Chevron Corp. получила разрешение от властей США на работу на глубоководном шельфе в Мексиканском заливе, сообщает бюро Ocean Energy управления, регулирования и правоприменения (BOEMRE) США.

Chevron получил разрешение на продолжение работ начатых в июне прошлого года на блоке 736 примерно в 216 милях от побережья Луизианы расположенном на участке Keathley Canyon. Скважина, которую планируется пробурить станет первой разведочной скважиной, из которой никогда не велась добыча углеводородов в заливе с момента аварии.

Американские власти в июне 2010 года наложили мораторий на глубоководное бурение в регионе после того, как произошедший в апреле взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылилось около 5 миллионов баррелей сырой нефти.

Платформа, на которой произошла авария, принадлежала швейцарской компании Transocean. Американские корпорации Halliburton Energy Services и Cameron International принимали непосредственное участие в подготовке платформы к работе. На момент аварии ею управляла BP.