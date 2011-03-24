Женщина-пилот участвует в операции против Ливии

В авианалетах на Ливию впервые приняла участие женщина - пилот британских ВВС лейтенант Хелен Сеймур. Сеймур 31 год, она стала первой и пока единственной женщиной, совершившей боевой вылет на новейшем истребителе Typhoon.

"Никто не поднимает большого шума из того, что у нас служит женщина-пилот. Она - первоклассная летчица и находится здесь только благодаря своей квалификации", - цитирует источник BBC.

Сеймур входит в отряд из 10 британских пилотов, участвующих в операции сил коалиции в Ливии по обеспечению выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № 1974, предусматривающей запрет на деятельность ВВС Ливии.

"Она не нервничала после первого боевого задания. Как и все остальные пилоты, она просто целиком была сосредоточена на своей работе", - заявил газете Дейли мейл один из служащих авиабазы Gioia del Colle.