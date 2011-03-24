Приложение для "лечения" гомосексуализма удалено из iTunes
24 марта 2011, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
Компания Apple удалила из iTunes приложение для iPhone и iPad, позволяющее "излечиться" от гомосексуализма после потребования более 100 тысяч человек, подписавших онлайн-петицию.
По словам представителя Apple, приложение, предлагающее с помощью силы Иисуса Христа избавиться от гомосексуальных наклонностей, оскорбляет “большую группу людей”.
Приложение позволяло подписаться на новости ассоциации церквей Exodus и узнавать даты собраний, посвященных вопросам отказа от нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Лента ру.
"Мы очень разочарованы тем, что Apple препятствует равноправному выражению точек зрения, существующих в обществе", - говорится в заявлении Exodus. В организации выразили надежду, что доступ к программе вновь будет открыт.