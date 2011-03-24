Компания Apple удалила из iTunes приложение для iPhone и iPad, позволяющее "излечиться" от гомосексуализма после потребования более 100 тысяч человек, подписавших онлайн-петицию.

По словам представителя Apple, приложение, предлагающее с помощью силы Иисуса Христа избавиться от гомосексуальных наклонностей, оскорбляет “большую группу людей”.

Приложение позволяло подписаться на новости ассоциации церквей Exodus и узнавать даты собраний, посвященных вопросам отказа от нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Лента ру.

"Мы очень разочарованы тем, что Apple препятствует равноправному выражению точек зрения, существующих в обществе", - говорится в заявлении Exodus. В организации выразили надежду, что доступ к программе вновь будет открыт.