Задержан грузчик, снявший на телефон 600 видео из-под юбок

34-летний грузчик задержан в супермаркете французской полицией: он снял на мобильный телефон 600 видео из-под юбок ничего не подозревавших женщин. Оинокий житель Тулузы промышлял этим уже три года, оставаясь незамеченным.

В начале марта охранник супермаркета, расположенного в пригороде Тулузы, поймал его на месте преступления.

Охранники проверили память телефона и обнаружили в ней около 100 видеозаписей, снятых подобным способом, сообщает Газета.ру. После этого домой к злоумышленнику отправилась полиция, которая обнаружила в его компьютере еще 500 подобных файлов.

Грузчик сейчас находится на свободе под судебным контролем. Он предстанет перед исправительным судом 6 апреля.