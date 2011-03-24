Мощное землетрясение произошло на границе Таиланда и Мьянмы

На северо-востоке Мьянмы, на границе с Таиландом, произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,0. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 20.25 по местному времени (16.55 мск).

Очаг одного из них располагался на глубине 229,4 километра. Эпицентр находился в 111 километрах к северу от тайского города Чианграй, расположенного у границы с Мьянмой. Очаг второго землетрясения располагался на глубине десяти километров. Эпицентр находился в 90 километрах к северу от города Чианграй.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.