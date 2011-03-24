Облако с радиоактивными элементами из Японии достигло Европы

Выброшенные в воздух АЭС «Фукусима-1» радиоактивные элементы в течение ближайших дней должны опуститься с севера на юг и достигнуть берегов Северной Африки, сообщает Институт противолучевой защиты и ядерной безопасности Франции.

Сообщается, что следы присутствия заражённых частиц в воздухе будут наблюдаться ещё долго. Правда, пока дозы радиации, занесённые в Европу с японских островов, минимальны и не представляют никакой угрозы для здоровья.