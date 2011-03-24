В аэропорту Цюриха похищен чемодан с драгоценностями на $1 млн

У испанского торговца украшениями неизвестные злоумышленники прямо из-под носа увели чемодан с драгоценностями на 1 миллион долларов. Произошло это в аэропорту Цюриха - мужчина прилетел в город для участия в ярмарке часов и украшений BaselWorld.

"Когда он, стоя у окошка обменного пункта, на мгновение выпустил из поля зрения чемодан, вор его незаметно похитил", - говорится в сообщении пресс-службы кантона Цюрих.

Вместе с ноутбуком и документами в чемодане находились драгоценные камни, похитителю удалось скрыться.

Как пишет местная пресса, в преддверии выставки подобные кражи случаются все чаще. Полиция Цюриха просит пассажиров и посетителей городского аэропорта "не оставлять свои вещи без присмотра ни на минуту".