Двое сотрудников АЭС "Фукусима-1" госпитализированы с облучением после того, как получили большую дозу радиации на третьем энергоблоке станции. Таким образом, общее число работников, подвергшихся сильному облучению, составило 17 человек.

Такие данные обнародовало агентство "Киодо". Сегодня с третьего энергоблока аварийной АЭС был частично эвакуирован персонал. Тем временем в МАГАТЭ заявили, что ситуация на аварийной станции продолжает вызывать тревогу.