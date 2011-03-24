Бывший мэр Белграда Живорад Ковачевич покончил жизнь самоубийством

Живорад Ковачевич, занимавший пост мэра Белграда с 1974 по 1982 годы, покончил жизнь самоубийством в своей квартире в Белграде. Об этом сообщает МВД Сербии. Ковачевич тяжело болел.



Экс-мэр сербской столицы покончил с собой в среду вечером, на 81-м году жизни. С 1999 года Ковачевич возглавлял неправительственную организацию Европейский комитет в Сербии, передает РИА Новости. С 1987 по 1989 годы он был послом Югославии в Вашингтоне, откуда был отозван из-за несогласия с политикой Слободана Милошевича.