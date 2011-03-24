Сегодня компания-оператор Tokyo Electric Power Company (TEPCO) аварийной японской АЭС "Фукусима-1" объявила о частичной эвакуации персонала с третьего энергоблока станции, передает агентство Киодо.



Подробностей о причинах эвакуации не сообщается.



Напомним, 11 марта в Японии произошло мощнейшее землетрясение, в результате которого на атомных электростанциях в Фукусиме произошло несколько нештатных аварий, которые привели к утечке радиации. Специалисты пытаются провести восстановительные работы на аварийной АЭС "Фукусима-1". Однако, как ранее сообщалось, работы были прекращены из-за повышения температуры и вновь появившегося дыма.