Авиаудары по Ливии будут наноситься столько, сколько потребуется - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе заявил сегодня, что силы международной коалиции будут наносить авиаудары по военным объектам в Ливии столько времени, сколько потребуется для выполнения всех поставленных задач.



Ален Жюппе заявил в своем интервью французской радиостанции РТЛ: "Мы продолжим наносить авиаудары. Наши мишени - исключительно военные объекты. Операция продолжится столько, сколько потребуется".



Французский министр подчеркнул, что цель международной операции, которая началась в Ливии на прошлой неделе - обеспечить безопасность мирных граждан этой страны, передает Интерфакс.