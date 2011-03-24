В Японии на аварийной АЭС "Фукусима-1" внутри первого реактора поднялась температура до 400 градусов, но рабочая температура не должна превышать 302 градусов, передает японский телеканал NHK.



В связи с этим сообщением генсек кабинета министров Юкио Эдано заверил, что угрозы осложнения ситуации в зоне реактора нет - камера давления не повреждена, признаков того, что на энергоблоке что-то произойдет, нет.



Однако эксперты считают, что ситуация на первом реакторе остается опасной. Над реактором снова поднимается белый дым. Специалисты не исключают того, что, возможно, произошло полное расплавление ядерного топлива (мелтдаун), а это может привести к непредсказуемым последствиям.



Глава Агентства по атомной и промышленной безопасности Японии Харуки Мадараме рассказал, что "существует возможность того, что после взрыва водорода в здании первого реактора топливо внутри него расплавляется". По его мнению, при росте температуры и росте давления ситуация на первом реакторе может осложниться. Поэтому эксперты сейчас решают - как избежать разрушения реактора. Для этого они рассчитывают варианты открытия клапана для выпуска пара из камеры давления.