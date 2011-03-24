Совбез ООН рассмотрит позицию России по Ливии

Сегодня на заседании Совета Безопасности ООН будет рассмотрена позиция России по ситуации в Ливии - Россия призывает к немедленному прекращению огня.



Президент РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что Россия готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта в Ливии.



В настоящее время Ливию продолжают бомбить ВВС международной коалиции. Под авиаудары попали как военные объекты, так и гражданские. Ливийское государственное информагентство "Джана" сообщает о большом числе жертв после авиаудара по жилым кварталам города Таджура. Авиаударам также подверглись гражданские и военные объекты в Джафаре и резиденция Муамара Каддафи в Триполи. ВВС коалиции бомбили города Мисурата, Зувар, Сирт и Бенгази.

В результате обстрела только города Триполи погибли 64 человека, 150 получили ранения, сообщают ливийские СМИ. Однако глава миссии США в Ливии контр-адмирал военно-морского флота Соединенных Штатов Джерард Хьюбер заявил, что в результате проведенной операции против режима М.Каддафи жертв среди мирного населения нет, передает РБК.

Сегодня же, кроме вопроса о ситуации в Ливии на заседании Совбеза ООН генсек ООН Пан Ги Мун представит свой отчёт о поездке по странам Ближнего Востока и Северной Африки.