Компания-оператор АЭС "Токио электрик пауэр" сообщает, что на первом реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1" восстановлено электроснабжение центральной диспетчерской.



По информации компании-оператора, теперь специалисты смогут получить доступ к приборам, которые следят за состоянием первого энергоблока. Сегодня планируется вернуть электричество и на диспетчерскую 3-го реактора, передает ИТАР-ТАСС.



Сотрудник компании-оператора сообщил также, что в настоящее время на всех четырех реакторах АЭС начался восстановительный ремонт, который накануне был прерван из-за выброса темного дыма из 3-го реактора и повышения радиации.