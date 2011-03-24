В Японии в списке погибших и пропавших без вести уже более 26 тысяч человек

Национальное полицейское агентство Японии сообщило, что по последним уточненным данным, в списке погибших и пропавших без вести числятся уже более 26 тысяч человек.



После катастрофического землетрясения и цунами, которое произошло 11 марта 2011 года, численность погибших достигла 9 тысяч 523 человека, пропавшими без вести считаются более 16 тысяч человек.



Представитель полиции префектуры Мияги, наиболее пострадавшем районе Японии от землетрясения, заявил, что в префектуре Мияги число погибших может превысить 15 тысяч человек. В остальных пострадавших районах Японии официально подтверждена смерть более 3 тысяч 800 человек.



Значительно увеличился и список пропавших без вести, в нем числится 16 тысяч 501 человека, передает ИТАР-ТАСС.