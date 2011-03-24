Израиль ответил Сектору Газа, нанеся авиаудары по его территории

В ночь на четверг военно-воздушные силы Израиля нанесли ответные авиаудары по Сектору Газа, об этом сообщает Reuters. По данным ХАМАС, в результате обстрела раненых нет.



Напомним, в среду по территории Израиля был нанесен авиаудар - с территории Сектора Газа были запущены более 10 ракет на территорию соседней страны. Кроме того, в Иерусалиме был взорван автобус, в результате чего ранены около 20 человек, погиб один.