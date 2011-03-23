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НАТО не смогло принять на себя командование операцией в Ливии

23 марта 2011, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

НАТО не смогло принять на себя командование операцией в Ливии

На совещании, проходившем три дня между 28 представителями стран НАТО не удалось достигнуть договоренности об участии в ливийском конфликте, поэтому НАТО не примет на себя командование операцией.

«Ни одного решения о чем-либо», - цитирует агентство Reuters неназванного американского дипломата после заседания.

Прежде Германия категорически отказывалась от своего участия в любых военных действиях в Ливии. Президент Турции Эрдоган также сделал заявление, что страна никогда не будет направлять оружие на ливийский народ.

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Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

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Эксперт объяснил невозможность полного отвоевания Донбасса силами ДНР и ЛНР

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Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

И вновь в Латвии подняли вопрос о Памятнике Освободителям от фашизма. Свое мнение высказал президент Латвии Эгил Левитс. Глава государства не считает уместным посещение Памятника Освободителям ни 9 мая, ни 8 мая, когда в Латвии официально отмечается День разгрома нацизма.

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Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

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В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели, пишет "Интерфакс". Причиной оползней стали проливные дожди в регионе.

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Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Население крупных городов Казахстана вышло на акции против нарастания экспансии Китая. Митинги проходят как раз в тот момент, когда президент страны находится с официальным визитом в Пекине.

//Авторы АН

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