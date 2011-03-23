НАТО не смогло принять на себя командование операцией в Ливии

На совещании, проходившем три дня между 28 представителями стран НАТО не удалось достигнуть договоренности об участии в ливийском конфликте, поэтому НАТО не примет на себя командование операцией.



«Ни одного решения о чем-либо», - цитирует агентство Reuters неназванного американского дипломата после заседания.



Прежде Германия категорически отказывалась от своего участия в любых военных действиях в Ливии. Президент Турции Эрдоган также сделал заявление, что страна никогда не будет направлять оружие на ливийский народ.