Коалиция нанесла по Ливии новый авиаудар

Силы международной коалиции сегодня нанесли новые удары с воздуха по военным и гражданским целям в Триполи. Очевидцы сообщают, что в восточных районах города прозвучали 8 взрывов.



О новой бомбардировке сообщило государственное ливийское телевидение.



Воздушная операции антиливийской коалиции из США, Великобритании и Франции «Одиссея. Рассвет» проводится с 19 марта в Ливии. ВМС США и Великобритании выпустили по территории Ливии более 120 ракет «Томагавк». Сообщается о гибели более 60 мирных жителей и сотнях раненых.