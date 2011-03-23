Турция должна отказаться от строительства АЭС - президент Греции

По мнению президента Греции Каролоса Папульяса, АЭС, которую намереваются построить в Турции, несет прямую опасность для Греции. В связи с этим Папульяс потребовал от Турции отказаться от планов строительства.



"Абсурдная настойчивость Турции в том, чтобы построить атомную электростанцию в исключительно сейсмоопасном месте, подвергая опасности как греческую территорию, так и безопасность жителей всего региона, требует немедленного ответа", - заявил президент Греции.



Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявил в ответ, что Турция извлечет выводы из ядерного ЧП в Японии, но не откажется от своих планов построить к 2023 году три атомные электростанции.