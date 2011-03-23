В Ливане похищена группа велосипедистов из Эстонии

Семеро велосипедистов похищены вооруженными людьми в масках в восточной части Ливана. Как сообщает эстонский консул в Ливане, на месте происшествия найдены документы граждан Эстонии.



Вооруженные люди в масках на черном «Мерседесе» и двух белых фургонах похитили эстонцев, двигавшихся на велосипедах по дороге между городом Захле, где в основном проживают христиане, и Кфар-Забедом, населенным суннитами и христианами, сообщает Reuters.



Другие обстоятельства происшествия пока не известны.